GENERALLERE ’EŞEK’ DİYEN GAZETECİ KONUŞTU: KİMLERİ KAST ETTİĞİMİZ AÇIK DEĞİL Mİ?
Milli Savunma Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli generallere sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacağı Yeni Akit yazarı Murat Alan açıklama yaptı. Alan, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Alan,“O sözlerle kimleri kast ettiğimiz açık değil mi? İddia edildiği gibi, mevcut silahlı kuvvetler ve komuta kademesine yönelik bir söylem değildir“ dedi....
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