Dünyada her yıl 219 milyon sıtma vakası yaşanması bilim insanlarını ilginç bir araştırmaya yönlendirdi. Örümcek zehriyle genetiği değiştirilmiş bir mantarın sıtma yayan sivrisineklerin hemen hepsini hızla öldürebildiğini ortaya koyan araştırma kapsamında