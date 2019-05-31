GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MANTARLAR SITMA TAŞIYAN SİVRİSİNEKLERİ HIZLA ÖLDÜREBİLİYOR
Dünyada her yıl 219 milyon sıtma vakası yaşanması bilim insanlarını ilginç bir araştırmaya yönlendirdi. Örümcek zehriyle genetiği değiştirilmiş bir mantarın sıtma yayan sivrisineklerin hemen hepsini hızla öldürebildiğini ortaya koyan araştırma kapsamında
Bilimsel bir araştırma, örümcek zehiriyle genetiği değiştirilmiş bir mantarın sıtma yayan sivrisineklerin hemen hepsini hızla öldürebildiğini ortaya koydu. Burkina Faso'da yapılan deneylerde 45 gün içinde sivrisinek nüfusunun yüzde 99'u yok oldu.
Kaynak: haberinburada....
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