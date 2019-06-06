Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc ile Genoa ve Parma ilgileniyor. İtalyanlar, başarılı oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 6 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçeli Mıha Zajc'a İtalya'dan transfer teklifler geldiği belirtiliyor. Genoa ve Parma'nın ilgilendiği Sloven futbolcu için gelen en yüksek teklif 6 milyon euro oldu. Fenerbahçe ise 8 milyon euro istiyor....



































