Balıkesir'de gezi otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

Balıkesir Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: haberinburada....