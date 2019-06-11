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Gezi otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü 42 yaralı

GEZİ OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ 42 YARALI

Balıkesir'de gezi otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı(8/10)4

Balıkesir Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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