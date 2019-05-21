Giresun'da bulunan 6,5 kilometrelik Hacı Abdullah Duvarı'nın 400 yıl önce mera sınırlarını ayırmak ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile yapıldığı açıklandı.

Dünya'da savunma veya korunma amaçlı insan eliyle yapılmış yapılar arasında bulunan Giresun'daki 'Hacı Abdullah Duvarı' 6,5 km'lik uzunluğu ve yapılış amacı ile dikkat çekiyor. Doç. Dr....



































