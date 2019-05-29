Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıc

Yeni evi için aldığı beyaz eşyaları satan kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden oyuncu Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.

FATURALARI DELİL OLARAK SUNDU

Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi....



































