Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi.

Bolu'nundoğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi. Geçen yılın Aralık ayında, mahkemece proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Kaynak: haberinburada....