GOLDEN STATE, TORONTO RAPTORS KARŞISINDA SERİYİ EŞİTLEDİ
Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı 109-104 yenerek NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını ele geçirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Toronto Raptors'ı 109-104 yenen Golden State Warriors, seriyi 1-1'e getirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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