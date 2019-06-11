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Golden State, Toronto Raptors’ı yenerek seride durumu 3-2’ye getirdi

GOLDEN STATE, TORONTO RAPTORS’I YENEREK SERİDE DURUMU 3-2’YE GETİRDİ

NBA finalinde Toronto Raptors'ı 106-105 yenen Golden State Warriors, seride ikinci galibiyetini alarak durumu 3-2'ye getirdi. Golden State'in yıldızlarından Kevin Durant'ın aşil tendonundan sakatlanarak oyundan çıkması galibiyetin önüne geçti.

Tarih : 11 Haziran 2019, 11:50
Puan Ver : Golden State, Toronto Raptors’I Yenerek Seride Durumu 3-2’Ye Getirdi(5/10)1

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 106-105 yenerek seride durumu 3-2 yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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