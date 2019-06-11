Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemediğini söyledi.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faizleri değişiklik yapmamasının bir indirime gitmesinden daha olası göründüğünü vurguladı.

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