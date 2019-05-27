GOOGLE FİNLANDİYA’DA Kİ VERİ MERKEZİNE 600 MİLYON EURO YATIRIM YAPTI
Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.
Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Buna göre Hamina'ya toplam yatırım 1. 4 milyar Euroya ulaşacağı belirtildi....
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