Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Siber güvenlik şirketi ESET'in raporuna göre Coin Wallet ve Trezor Mobile Wallet adlı iki sahte kripto para cüzdanının Play Store'da kullanımda olduğu anlaşıldı. Raporun ardından Google iki uygulamayı kaldırdığını duyurdu....



































