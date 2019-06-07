Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu. Başlangıç paketi 129 dolar olarak belirlenen oyun platformunda en 30 oyun yer alacak.

Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren hizmete gireceğini duyurdu. Sloganı, “Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna“ olan Stadia'nın oyunlarını oynamak için aylık abonelik şartı olmayacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada....