GÖREN SATIN ALMAK İSTİYOR! ÇIRAKLIK HAYALİNİ, 86 MODEL OTOMOBİLLE GERÇEKLEŞTİRDİ
Bursa'da otomobil tamircisi Soydan Demir, çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini, 50 bin TL'ye kamyonete çevirdi. Demir, görenlerin çok beğendiğini ve satın almak istediklerini söyledi.
Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, “Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu“ dedi....
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