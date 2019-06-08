GOT TALENT YARIŞMACISI ALLA KLYSHTA’NIN CESEDİ NEHİRDE BULUNDU
Romanya'da yayınlanan Got Talent yetenek yarışma programında yaptığı danslar ile ünlenen 33 yaşındaki dansçı Alla Klyshta, Almanyada bir nehirde cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak dansçının eski sevgilisi göz altına alındı.
Romanya'da yayınlanan Got Talent yetenek yarışma programıyla tanınan 33 yaşındaki dansçı Alla Klyshta'dan bir süredir haber alınamıyordu. Rhine Nehri üzerinde bir cesedin su üstünde yüzdüğünü gören iki vatandaş olayı polise haber verdi.
CESEDİN DANSÇIYA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis, cesedin nisan ayından beri kendisinden haber alınamayan Alla Klyshta ait olduğunu tespit edince 30 yaşındaki eski erkek arkadaşını Frankurt'ta göz altına aldı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Rus Şirketi Rostec’Ten S-400 Açıklaması!
- İki Grup Arasındaki Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Vurulan Polis Memuru Şehit Oldu
- Kül Olan Evde Kur’An-I Kerim’İn Yanmaması Ağızları Açık Bıraktı!
- Pençe Harekatı’Nda Terör Örgütüne Ait Mağara Ve Sığınaklar İmha Edildi
- Chp Sözcüsü Faik Öztrak: Haiti, Angola’Da Bile Enflasyon Bizim Altımızda
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
Bu Haberle İlgili Yorumlar