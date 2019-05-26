GÖZTEPE, ANKARAGÜCÜ’NÜ 2-1 YENEREK SÜPER LİGDE KALDI
Süper Ligin 34. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kaldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Alpaslan Öztürk ve Deniz Kadah kaydetti.
Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı
- Atatürk’Ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
- Gazeteci Sabahattin Önkibar’A Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
- Yolcuların Kapıdan Sarktığı Tehlikeli Yolculuk Kamerada!
- 1915 Çanakkale Köprüsü Asya Kule Kesonu 24 Saatte Batırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
- Theresa May’İn Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti’Nin Olası Yeni Lider Adayları
Bu Haberle İlgili Yorumlar