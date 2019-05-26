Ankaragücü'nü 2-1 devirerek ligde kalan Göztepe'de taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Ankaragücü'nü Alpaslan ve Deniz'in golleriyle 2-1 mağlup edip kümede kalışını ilan eden Göztepe'de büyük coşku yaşandı. Cüneyt Çakır'ın son düdüğü çalmasıyla birlikte futbolcular ve teknik ekip sevinç göz yaşlarına boğuldu. Sahanın ortasına dev Göztepe bayrağı dikildi....



































