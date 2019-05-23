Turizm cenneti Antalya'da, kavga ettiği arkadaşının başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldüren cani, cesedi sulama kanalına atmaya çalışırken yakalandı. Olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına alırken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.