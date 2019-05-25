GÖZÜ DÖNMÜŞ ÖĞRETMENİN, ÖĞRENCİLERİ OKULUN BAHÇESİNDE DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Çankırı'da bir öğretmen, birbirleriyle şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çankırı'daki bir okulda, 19 Mayıs törenleri sırasında birbirleriyle şakalaştıkları söylenen öğrencileri öğretmen tüm okulun önünde dövdü.
Kaynak: haberinburada. ....
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