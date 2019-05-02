GÖZÜ DÖNMÜŞ SALDIRGAN, SOKAK ORTASINDA KADINI ÖLDÜRESİYE DÖVÜP ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU
Adana'da gözü dönmüş saldırgan, bir kadını öldüresiye dövdükten sonra yardım çığlıkları atan yanındaki kadın arkadaşını da silahla vurarak yaraladı. Polis olay yerinden hızla kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi bir kadını önce öldüresiye dövdü sonra başka bir kadını da tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralı 2 kadın tedavi altına alınırken polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada....
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