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Grizemann, Mbappe ve Pogba’nın maç öncesi Hasan Ali’nin kramponuyla dalga geçtikleri ortaya çıktı

GRİZEMANN, MBAPPE VE POGBA’NIN MAÇ ÖNCESİ HASAN ALİ’NİN KRAMPONUYLA DALGA GEÇTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği maçta ilginç bir detay ortaya çıktı. Maç öncesi seremonide Hasan Ali Kaldırım'ın kramponunu gören Griezmann, Pogba ve Mbappe ile gülüşmeye başladı. Bunun üzerine maça ekstra motive olan milli oyuncu, Mbappe'yi resmen saha

Tarih : 09 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : Grizemann, Mbappe Ve Pogba’Nın Maç Öncesi Hasan Ali’Nin Kramponuyla Dalga Geçtikleri Ortaya Çıktı(7/10)3

Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken takım olarak göz doldurdu. Tüm futbolcuların canını dişine takarak oynadığı maçta en fazla öne çıkan isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım'dı. Tecrübeli sol bek, Fransızlar'ın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'yi adeta sahadan sildi....

















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