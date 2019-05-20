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Gülben Ergen, Yeni Sevgilisi Emre Irmak’la İlk Kez Birlikte Görüntülendi

GÜLBEN ERGEN, YENİ SEVGİLİSİ EMRE IRMAK’LA İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Gülben Ergen, önceki akşam Ulus'ta 2 aydır aşk yaşadığı Emre Irmak'la ilk kez görüntülendi.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Gülben Ergen, Yeni Sevgilisi Emre Irmak’La İlk Kez Birlikte Görüntülendi(9/10)5

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, 'Müsaadenle' adlı şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir dönüş yaptı. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergen, önceki akşam yeni sevgilisyle ilk kez görüntülendi.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, kısa sürenin ardından müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşamaya başladı....

















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