Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, 'Müsaadenle' adlı şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir dönüş yaptı. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergen, önceki akşam yeni sevgilisyle ilk kez görüntülendi.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, kısa sürenin ardından müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşamaya başladı....



































