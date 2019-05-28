GÜMÜŞ FİYATLARI YAKLAŞIK ALTI AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ
Avrupa ve ABD'de piyasaların yükselmesiyle gümüşün ons fiyatı yüzde 1,61 düşüş yaşayarak 14,32 dolara geriledi. Böylece gümüş fiyatları yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Gümüşün ons fiyatı, açılış öncesi işlemlerde hem Avrupa hem de ABD piyasalarının yükselmesiyle, yüzde 1,61 düşüşle 14,32 dolara kadar gerileyerek, 3 Aralık tarihinden bu yana en düşük düzeyine gerildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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