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Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

GÜMÜŞ FİYATLARI YAKLAŞIK ALTI AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Avrupa ve ABD'de piyasaların yükselmesiyle gümüşün ons fiyatı yüzde 1,61 düşüş yaşayarak 14,32 dolara geriledi. Böylece gümüş fiyatları yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 18:40
Puan Ver : Gümüş Fiyatları Yaklaşık Altı Ayın En Düşük Seviyesine İndi(8/10)4

Gümüşün ons fiyatı, açılış öncesi işlemlerde hem Avrupa hem de ABD piyasalarının yükselmesiyle, yüzde 1,61 düşüşle 14,32 dolara kadar gerileyerek, 3 Aralık tarihinden bu yana en düşük düzeyine gerildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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