İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı. Almanya'da açılan nargile kafelerdeki artış, ilk ihracatın bu ülkeye olmasını sağladı. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya da ihracat ya

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90'lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi. Almanya'da çok sayıda Türk yaşadığını, son zamanlarda Almanya'da nargile kafelerin açılmaya başladığını belirten Deniz, bir ay içerisinde ülkeye 20 bin euroluk ihracat yaptığını söyledi....



































