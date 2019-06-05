Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın iki çocuk ve beş kadın öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak, kurbanlarından 6'ncısının cesedi de bavulla 'Kırmızı Göl'e atılmış bir şekilde bulundu.