GÜNEY KIBRIS’TAKİ SERİ KATİLİN 6’NCI KURBANININ CESEDİ KIRMIZI GÖL’DE BULUNDU
Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın iki çocuk ve beş kadın öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak, kurbanlarından 6'ncısının cesedi de bavulla 'Kırmızı Göl'e atılmış bir şekilde bulundu.
Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın iki çocuk ve beş kadın öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak, kurbanlarından 6'ncısının cesedi de bavulla 'Kırmızı Göl'e atılmış bir şekilde bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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