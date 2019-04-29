GÜNLÜĞÜ 200 LİRA! YAZLIKLARDA TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Otel fiyatlarındaki artış yerli turisti yazlıklara yöneltti. Bu yıl 10 milyon yerli yazlıklarda tatil yapacak. Günlük 200 liradan başlayan yazlıklar, 8 bin liraya kadar çıkıyor.
Türkiye'de artan yabancı turist talebinin ardından otelcilerin hem kapasiteyi daraltması hem de fiyatları artırması yerli turisti ikincil konut olarak adlandırılan yazlıklara yöneltti. Günlük ortalama 200 liradan başlayan, denize olan mesafesi, konumu, büyüklüğü, havuzu vs gibi ilave imkanlarıyla 8 bin liraya kadar çıkan yazlıklar talep patlaması yaşıyor. Ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgesinde bulunan yazlıkların 1 Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar dolu olacağı vurgulanıyor....
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