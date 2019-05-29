Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan bu güvenceyi almasının ardından Güneş'in yardımcısı olmayı kabul ettiği konuşulan İspanyol çalıştırıcının, yönetimin bu yönde bir adım atmaması sebebiyle Kara Kartal'la yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

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