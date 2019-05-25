GÜVEN YALÇIN, 36 DAKİKADA ATTIĞI 3 GOLLE 22 FORVETİ GEÇTİ!
Kasımpaşa karşısında 36 dakikada hat-trick yaparak Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetinde başrol oynayan Güven Yalçın, 1 maçta attığı gollerle Süper Ligde de 22 forveti geride bıraktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini ilk yarıda Güven Yalçın kaydetmişti. Genç futbolcu, 10, 44 ve 45+1. dakikalarda ağları havalandırarak 36 dakikada hat-trick yaptı....
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