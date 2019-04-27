GÜVEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMAK İSTEMİYOR!
Wolfsburg ve Freiburg'un talip olduğu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ta son zamanlarda adı sıkça Bundesliga ekipleriyle anılan Güven Yalçın, çıkan haberlerden rahatsız. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer olan genç oyuncunun Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kesinlikle ayrılmak istemediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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