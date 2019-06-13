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Güvercin almak ev almaktan bile daha zor! İşte duyanları şaşkına çeviren şartlar

GÜVERCİN ALMAK EV ALMAKTAN BİLE DAHA ZOR! İŞTE DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN ŞARTLAR

Şanlıurfa'da güvercin almak bir ev ya da araba almaktan daha zor. Kuşçu Pazarı'nda kuş satan Mustafa Ballı veresiye güvecin almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu, kimlik fotokopisi ve 3 memur kefil istiyor.

Tarih : 13 Haziran 2019, 21:20
Puan Ver : Güvercin Almak Ev Almaktan Bile Daha Zor! İşte Duyanları Şaşkına Çeviren Şartlar(6/10)2

Kuşçu Pazarı'nda kuş satan Mustafa Ballı veresiye güvecin almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu, kimlik fotokopisi ve 3 memur kefil istiyor. İstekleri bununla da bitmeyen Ballı, güvercin almak isteyenlerden alkol ve sigara içmeme şartı da arıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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