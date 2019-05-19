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Güzel Oyuncu Aslı Enver, Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti

GÜZEL OYUNCU ASLI ENVER, REKLAM FİLMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu giyim markasının 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Oyuncu güzel enerjisiyle de sette neşe saçtı.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : Güzel Oyuncu Aslı Enver, Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti(7/10)3

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto'nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Daha önce de aynı marka için yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçen oyuncu şimdi yaz mevsimine yakışan elbiselerle objektiflere poz verdi.

SETTE ENERJİ SAÇTI

Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından elbiseler için kamera karşısına geçen Enver, yeni koleksiyonu çok sevdiği belirtildi....

















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