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Güzel Oyuncu Gizem Karaca, Dolandırıcının Kurbanı Oldu!

GÜZEL OYUNCU GİZEM KARACA, DOLANDIRICININ KURBANI OLDU!

Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın İzmir'e yerleşme hayali sekteğe uğradı. Kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan kişiden beyaz eşya alan Karaca, 120 bin lira dolandırıldı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Güzel Oyuncu Gizem Karaca, Dolandırıcının Kurbanı Oldu!(5/10)1

Güzel oyuncu Gizem Karaca, beyaz eşya almak isterken ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan kişi tarafından 135 bin TL dolandırıldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYET ETTİ

Kemal Ekmekçi hayatını birleştiren Gizem Karaca, İzmir'e yerleşme kararı aldı. İzmir'de inşaat halindeki evi için beyaz eşya bakmaya başladı....

















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