Adana Demirspor, Sahasında Ağırladığı Hatayspor İle Golsüz Berabere Kaldı
Çarpışma Dizisinin Yeni Bölümünün Ön İzlemesi Yayınlandı!
Güzel Oyuncu Hazal Kaya, Hamile Olduğunu Duyurdu!
İşte Ysk’Nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi
Müge Anlı İle Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu!
Amasya’Da Tırtıllar, Ağaçları Ve Evlerin Duvarlarını Sarınca Vatandaşlar Sokağa Çıkamadı!
Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı!
Victoria’S Secret Meleği Elsa Hosk Bornozlu Fotoğrafıyla Büyüledi!
Abd, Türkiye’Nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz
Fed’İn Toplantı Tutanakları Yayımlandı
Ysk’Nin Gerekçeli Kararına Chp’Den İlk Tepki: Çalma, Çırpma Yoktur
İmamoğlu’Ndan Gerekçeli Karar Sonrası İlk Açıklama: Hiçbir Şey İfade Etmiyor
Yıldırım’Dan ’Oylar Çalındı’ Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok
Onur Kıvrak, Beşiktaş’In Teklifini Reddetti
Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika’Dan Gelen Teklifi Reddetti
Son Dakika! Ysk, 31 Mart Seçimlerinin Kesin Sonuçlarını İlan Etti
Ali Koç, Comolli’Ye Haber Vermeden Transferi Bitirmeye Geldi
Ak Parti Sözcüsü Çelik, ’Mit Başkanı Esad İle Görüştü Mü?’ Sorusuna Yanıt Verdi
Son Dakika! Ysk, İstanbul Seçiminin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararı Açıkladı
Google’In Kararı Huawei Telefonu Olanları Nasıl Etkileyecek?

Güzel Oyuncu Hazal Kaya, Hamile Olduğunu Duyurdu!

GÜZEL OYUNCU HAZAL KAYA, HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU!

Geçtiğimiz aylarda Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya sürpriz bir açıklama yaparak hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 00:50
Puan Ver : Güzel Oyuncu Hazal Kaya, Hamile Olduğunu Duyurdu!(10/10)6

Ali Atay ile evlendikten sonra sürekli hamile olduğuna ilişkin haberler çıkan Hazal Kaya, çıkan dedikoduları sonunda doğruladı.

“EVET HAMİLEYİM“

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, “Doğum yaklaşıyor“ açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin“ şeklinde karşılık vermişti....

















Etiketler: Güzel  Oyuncu  Hazal  Kaya  Hamile  Olduğunu  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER