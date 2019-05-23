GÜZEL OYUNCU HAZAL KAYA, HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU!
Geçtiğimiz aylarda Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya sürpriz bir açıklama yaparak hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Ali Atay ile evlendikten sonra sürekli hamile olduğuna ilişkin haberler çıkan Hazal Kaya, çıkan dedikoduları sonunda doğruladı.
“EVET HAMİLEYİM“
Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, “Doğum yaklaşıyor“ açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin“ şeklinde karşılık vermişti....
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