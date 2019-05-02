Ak Parti’Li Belediye Başkanının İstifa Sebebi Ortaya Çıktı!
Alanyaspor, Josef Sural İçin Tişört Hazırlattı
Adıyaman’Da 5 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazada 15 Kişi Yaralandı
Kerimcan Durmaz’In Yakın Arkadaşından Pişkin Savunma: Bize Hiçbir Şey Olmaz
Güzel Oyuncu İrem Sak, Yatak Pozunu Takipçileriyle Paylaştı
Ergin Ataman 3. Kez Final Four’Da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Fenerbahçe Beko Ve Anadolu Efes’E Tebrik
Abd Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı!
Lyon, Kasımpaşalı Trezeguet’İ Gözüne Kestirdi
Anadolu Efes, Barcelona Lassa’Yı 80-71 Mağlup Ederek Final-Four’A Yükseldi!
Thy Avrupa Liginde Final-Four Ne Zaman, Nerede Oynanacak?
Manzara Fotoğrafı Çekmek İçin Çıktığı Ağaçtan Düşüp Hayatını Kaybetti
Mustafa Cengiz İle Semih Özsoy, Derbiyi Protokolden Takip Etti
Fenerbahçe, Liverpool Forması Giyen Alberto Moreno’Yu Transfer Etmek İstiyor
Öğretmeni Öldüren Kiralık Katilin İfadesi Ortaya Çıktı!
Komşusunun 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Adam, Gözaltına Alındı
Mert Nobre Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Etkinliğinde Konuştu: Kendi Özel Günüm Olarak Görüyorum
Trabzonspor’Da İlk Hedef Yusuf Sarı!
Fetö’Nün Yeni Mesajlaşma Programı Deşifre Oldu!

Güzel Oyuncu İrem Sak, Yatak Pozunu Takipçileriyle Paylaştı

GÜZEL OYUNCU İREM SAK, YATAK POZUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yeni bir eve taşınan oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yatak pozuyla takipçilerine “Merhaba“ dedi.

Tarih : 02 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Güzel Oyuncu İrem Sak, Yatak Pozunu Takipçileriyle Paylaştı(10/10)6

Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra yeni bir projede yer almayan İrem Sak, yeni evinden ilk paylaşımını yaptı. Güzel oyuncu yatağından paylaşım yaparak yatak pozu akımına dahil oldu.

“MERHABA“

Türkiye'de kadın komedi oyuncusu dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan İrem Sak, geçen haftalarda yeni bir eve taşınmıştı....

















Etiketler: Güzel  Oyuncu  İrem  Sak  Yatak  Pozunu  Takipçileriyle  Paylaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER