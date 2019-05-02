Yeni bir eve taşınan oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yatak pozuyla takipçilerine “Merhaba“ dedi.

Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra yeni bir projede yer almayan İrem Sak, yeni evinden ilk paylaşımını yaptı. Güzel oyuncu yatağından paylaşım yaparak yatak pozu akımına dahil oldu.

“MERHABA“

Türkiye'de kadın komedi oyuncusu dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan İrem Sak, geçen haftalarda yeni bir eve taşınmıştı....



































