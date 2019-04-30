Sinem Uslu eşi Mustafa Uslu'nun yoğun bakım önünde çekilen fotoğrafını, “Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin“ notu ile paylaştı.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile evlenen oyuncu Sinem Öztürk Uslu, geçtiğimiz ay ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Hamilelik süreci ve doğum sonrası zorlu geçen Sinem Uslu o günleri unutamıyor.

“HALA İÇİMİZ SIZLIYOR“

Sinem Uslu, eşi Mustafa Uslu'nun yoğun bakım önünde çekildiği fotoğrafını, “Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin....



































