Ünlü şarkıcı Rita Ora'nın değeri yaklaşık olarak 24 milyon TL olan mücevherlerinin bulunduğu çanta, kuryesi tarafından uçakta unutuldu.

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, kendisine ait olan 24 milyon TL'lik mücevherlerinin bulunduğu çanta kuryesi tarafında uçakta unutulunca büyük şok yaşadı.

MÜCEVHER DOLU ÇANTAYI UÇAKTA UNUTTU

Rita Ora'nın Cannes Film Festivalinde giymesi için özel bir kurye ile kendisine Londra'dan 24 milyon TL değerinde olan mücevherler gönderildi. Rita Ora'nın kuryesi mücevherlerin içerinde bulunduğu çantayı uçakta unutunca olanlar oldu....



































