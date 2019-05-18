İstanbul'da 1 kişinin ölmesine bir kişinin de yaralanmasına neden olan duvar çökmesi kazasıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde site sakinlerinin yaşadığı korku kameralara yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan ve bir kişinin ölmesine bir kişinin de yaralanmasına neden olan duvar çökmesi kazasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yoldaki çatlakları inceleyen site sakinlerinin yaşadığı panik görüldü.

Kaynak: haberinburada....