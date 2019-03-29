Ücretli plastik alışveriş poşeti uygulaması yeniden düzenleniyor. Buna göre 1 Mayıs 2019'dan yıl sonuna kadar, tüm plastik poşetler vergiler dahil 25 kuruştan ucuza ya da pahalıya satılamayacak. Market poşetleri 25 kuruşa satılmaya, reyon poşetleri ücretsiz verilmeye devam edecek....



































