Tokat'ta Soğucak bağlarında babası ile birlikte evinin bahçesinde birçok türde hayvan besleyen Mehmet Bingöl'ün beslediği velikan cinsi tavşan cüssesi ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tavşan türleri ile de yakından ilgilenen Bingöl, iki dişi bir erkek olmak üzere getirdiği Velikan cinsi 3 tavşanına gözü gibi bakıyor.

Kaynak: haberinburada....