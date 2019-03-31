Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak. Bu seçimde 57 milyon 58 bin 636 olan toplam seçmen sayısı içerisinde kadın seçmenler 28 milyon 929 bin 732 ile erkek seçmenlerden yüzde 1,4 oranında fa

Türkiye'de 57 milyon 58 bin 636 seçmen, yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçmen, kurulacak 194 bin 390 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecek. Bu seçimde 28 milyon 929 bin 732 olan kadın seçmenlerin sayısı yüzde 1,4 ile erkek seçmenlerden fazla....



































