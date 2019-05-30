11 GÜNDÜR KAYIP OLAN OĞLUNUN KIYAFETLERİNİ GİYİP SOKAK SOKAK ONU ARIYOR
Antalya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisinden 11 gündür haber alınamıyor. Oğlunu aramak için memleketinden gelen acılı baba her gün oğlunun kıyafetleriyle sokak sokak gezip onu arıyor.
Antalya'da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'dan 11 gündür haber alınamıyor. Eyyüphan'ın son olarak bir lokantadaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, Adana'dan Antalya'ya oğlunu bulmak için gelen baba İsmet Yıldız, gözyaşları içerisinde onun bulunmasını istedi. Acılı baba her gün oğlunun kıyafetlerini giyip sokak sokak gezip oğlunu arıyor....
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