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12 saattir aralıksız yağan dolu kentte panik yarattı! Vatandaşlar araçlarını halıyla korudu

12 SAATTİR ARALIKSIZ YAĞAN DOLU KENTTE PANİK YARATTI! VATANDAŞLAR ARAÇLARINI HALIYLA KORUDU

Kastamonu'da 12 saattir etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü. Yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve araç zarar görürken bazı vatandaşlar araçlarını halıyla korumaya çalıştı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 10:10
Puan Ver : 12 Saattir Aralıksız Yağan Dolu Kentte Panik Yarattı! Vatandaşlar Araçlarını Halıyla Korudu(7/10)3

Kastamonu, dolu yağışının etkisi altına girdi. Halen İnebolu ve Küre ilçelerinde yer yer sağanak şeklinde yağan dolu yağışı nedeniyle birçok araç, ev, ekili arazi zarar gördü, iş yerlerini ve evleri de su bastı. Yaklaşık 12 saattir etkili olan dolu yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi....

















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