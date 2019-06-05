Kastamonu'da 12 saattir etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü. Yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve araç zarar görürken bazı vatandaşlar araçlarını halıyla korumaya çalıştı.

Kastamonu, dolu yağışının etkisi altına girdi. Halen İnebolu ve Küre ilçelerinde yer yer sağanak şeklinde yağan dolu yağışı nedeniyle birçok araç, ev, ekili arazi zarar gördü, iş yerlerini ve evleri de su bastı. Yaklaşık 12 saattir etkili olan dolu yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi....



































