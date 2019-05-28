12 YILDIR KIZAKTA BEKLEYEN GEMİ DENİZE İNDİRİLDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 12 yıl boyunca tersanede kızağa çekilmiş halde bekleyen gemi bugün denize indirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 12 yıldır tarafların anlaşmazlığı nedeniyle kızakta bekleyen gemilerden ikincisi de bu gün denize indirildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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