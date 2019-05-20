Samsunda 13 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'a ait herhangi bir iz bulunamazken küçük çocuğun amcası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiası vardı. Bugün ise olayın boyutu tamamen değişti. Ecrin'in annesi de şüpheliler arasına katıldı....



































