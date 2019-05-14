13 yaşındaki Ermeni çocuk Arthur, Nihat Hatipoğlu'nun programında Kelime-i Şehadet getirdi. Nihat Hatipoğlu, çocuğun ailesinin de onayı olduğunu anlattı ve çocuğa Kelime-i Şehadet getirtti.

“İSLAM'IN DEĞERİNİ BİLİN“

Arthur, Hatipoğlu'nun, “İsmini de değiştirecek misin?“ sorusuna, “Evet....



































