Rize'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64) artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. Kaya, 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretti. Kaya, piyasa değerinin 10'da biri maliyetine ürettiği yem ile hayvanlarını besliyor....



































