15 METREKARELİK ODADA ÜRETTİĞİ YEMLE, HAYVANLARINI BESLİYOR
Rize'de, hayvancılıkla uğraşan 64 yaşındaki emekli öğretmen, 18 derece ısıdaki karanlık odada, buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretmeyi başardı.
Rize'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64) artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. Kaya, 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretti. Kaya, piyasa değerinin 10'da biri maliyetine ürettiği yem ile hayvanlarını besliyor....
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