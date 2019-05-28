15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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