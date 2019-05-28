15 TEMMUZ GAZİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE KRİTİK GÖREVE ATANDI
15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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