15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SABAH KALKINCA ANNESİ, DEDESİ VE ANNEANNESİNİN CESETLERİYLE KARŞILAŞTI
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail (76) ve Zeliha İz (73) çifti ile kızları Aynur Çetin (46), hayatını kaybetti. Evin başka bir odasında uyuyan, sabah kalktığında annesi Aynur ile dedesi ve anneannesinin cesetlerini bulan Hamit Çetin (15), şok yaşadı.
Kaynak: haberinburada....
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