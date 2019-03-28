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15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SABAH KALKINCA ANNESİ, DEDESİ VE ANNEANNESİNİN CESETLERİYLE KARŞILAŞTI


15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Tarih : 28 Mart 2019, 19:10
Puan Ver : 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi Ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı(5/10)1

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail (76) ve Zeliha İz (73) çifti ile kızları Aynur Çetin (46), hayatını kaybetti. Evin başka bir odasında uyuyan, sabah kalktığında annesi Aynur ile dedesi ve anneannesinin cesetlerini bulan Hamit Çetin (15), şok yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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