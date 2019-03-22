İngiliz milli futbolcu Adam Johnson, 15 yaşındaki bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle aldığı cezanın şartlı tahliyeye çevrilmesinin ardından hapisten çıktı. Ancak mahkeme, Adam Johnson'ın kızını tek başına görmesini yasakladı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Sunderland, Leeds United gibi takımlarda oynayan İngiltere Milli Takımı'nın da formasını 12 kez giymiş olan Adam Johnson, çocuğa cinsel istismar suçundan 2022 yılına kadar hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: haberinburada. ....