150 YIL SONRA GÖRÜLEN ’KANDAMLASI’ BİTKİSİNE ÖZEL KORUMA
Giresun ve Gümüşhane'de, 1867 yılında tespit edilerek Türkiye endemik bitki türü literatürüne giren ve 150 yıl aradan sonra 2 yıl önce Giresun'da yeniden görülen 'kandamlası' bitkisi için koruma eylem planı uygulanıyor.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası', o tarihten sonra kayda alınamadı. Yörede 'horoz gülü' ve 'sarı dağ gülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra iki yıl önce mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ing İşletme Adından Bank Kelimesini Çıkarma Kararı Aldı
- Beşiktaş’Ta Patronu Tarafından Tekme Tokat Dövülen Kadın Çalışan Konuştu
- Meksika’Da Turistleri Taşıyan Yolcu Otobüsü Ve Tır Çarpıştı: 23 Ölü, 30 Yaralı
- Ramazan Bayramı Öncesi Otobüs Biletlerinin Yüzde 90’I Tükendi
- Zonguldak’Ta Dinazorlar Çağından Kalma Fosiller Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Bu Haberle İlgili Yorumlar